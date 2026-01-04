Corrientes: dispararon contra el vehículo de un oficial de Gendarmería

Gendarmería Nacional informó este domingo que investigan el hecho donde el vehículo de un oficial recibió un disparo mientras circulaba por la avenida Jorge Newbery, en la localidad correntina de Paso de los Libres.

El hecho ocurrió el sábado, a las 13:15 cuando el comandante Marcelo Miguel Morinigo, integrante de la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”, se desplazaba en su vehículo particular, un Citroën Berlingo, con destino a la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Al cruzar las vías del Ferrocarril Trenes Argentinos Cargas, el automóvil recibió un impacto de arma de fuego. El proyectil realizó una trayectoria transversal, ingresando por la ventanilla lateral del acompañante y egresando por el vidrio del conductor, provocando únicamente daños materiales, sin que se registraran personas heridas.

Tras el ataque, el conductor logró continuar su marcha hasta una estación de servicio ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 117, donde dio aviso a las autoridades.

Ante esto, se activaron las medidas de comando y seguridad, con intervención inmediata del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra”.

En el lugar trabajaron personal uniformado, sanidad y gabinete pericial, brindando asistencia y contención al oficial y a su grupo familiar. Además, se dio intervención a la Policía de Corrientes, siendo la Comisaría Segunda la dependencia actuante por jurisdicción.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, a cargo del doctor Facundo Sotelo, quien dispuso la apertura de actuaciones por el delito de abuso de armas y la intervención de la Policía Científica de la provincia de Corrientes.

Finalizadas las diligencias periciales, la Justicia ordenó la restitución del vehículo al propietario, quien permanecerá alojado junto a su familia en dependencias oficiales hasta poder retomar su itinerario previsto.

La investigación continúa para determinar el origen del disparo y posibles responsables.