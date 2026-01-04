El mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro: “Venezuela merece un futuro con derechos”

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, habló tras el operativo de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

“Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza”, expresó en un video que compartió en X.

En ese sentido, planteó: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”.

