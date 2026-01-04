Cristina Kirchner cuestionó el operativo de EE.UU. para capturar a Maduro

Cristina Kirchner cuestionó el operativo de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela: “Trump volvió a cruzar un límite”.

Luego de ser dada de alta tras permanecer internada durante dos semanas en el Sanatorio Otamendi, la exmandataria utilizó sus redes sociales para referirse al conflicto que atraviesa el país caribeño en las últimas horas.

“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, comenzó.

En el mismo posteo, criticó: “En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de Estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EE.UU. generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país”.

Además, señaló que no solo provocó rechazo, sino que, en muchos casos, generó “atraso económico y social en los países afectados”.

De la misma manera, hizo mención a “la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), al Derecho Internacional y del más elemental sentido común”.

“Frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”, añadió la expresidenta.

Sobre el final, Cristina Kirchner manifestó que “resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta".

La expresidenta reapareció a través de sus redes sociales para hablar sobre el conflicto en el país caribeño luego de dos semanas en las que permaneció hospitalizada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

De acuerdo con el parte médico difundido este 3 de enero, antes de ser dada de alta, se le retiró el drenaje peritoneal y continuó el tratamiento con antibióticos por vía oral. Tras la evolución favorable, los profesionales resolvieron su egreso del centro de salud y fue trasladada a su casa en San José 1111, donde cumple arresto domiciliario.

