River Plate cerró su tercer refuerzo: el campeón de la Libertadores que se suma al plantel

River Plate se sigue moviendo en el mercado de fichajes y concretó la llegada del lateral Matías Viña, proveniente del Flamengo de Brasil. El Millonario cerró la negociación a partir de una cesión con cargo y una futura obligación de compra en caso de cumplir ciertos objetivos impuestos en el pase. De esta manera, Marcelo Gallardo contará con su tercer refuerzo en el plantel, ya que se suma a las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno.

La operación de la llegada de Viña, de 28 años y reciente campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, se produce tras la salida de Milton Casco (libre) y tiene como objetivo reforzar un sector de la defensa que había quedado disminuido, con Marcos Acuña como la única variante en el carril izquierdo. El club de Núñez aseguró la llegada del lateral uruguayo mediante un préstamo con cargo de USD 500.000, cifra que se transformará en una obligación de compra por el 50% del pase si el jugador participa en la mitad de los partidos oficiales durante 2026.

El futbolista viajará en las próximas horas para realizarse los estudios médicos, ser presentado en las redes oficiales y unirse de inmediato a la pretemporada que River Plate lleva adelante en San Martín de los Andes. Allí, Viña compartirá por primera vez vestuario con sus nuevos compañeros y comenzará su preparación física con vistas al inicio de una temporada que exigirá una plantilla de jerarquía. El jugador, por su parte, prioriza sumar minutos en el semestre previo al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El marcador de punta es un habitual convocado por Marcelo Bielsa en Uruguay.

*Los detalles de la operación de Matías Viña a River

La expectativa sobre el debut de Viña queda supeditada a su estado físico, dado que viene de una temporada irregular en Brasil. El jugador disputó 10 partidos y 342 minutos en 2025, un año en el que debió sobreponerse a una rotura del ligamento cruzado anterior y a una fractura de tibia y meniscos sufrida en agosto de 2024 ante Palmeiras. Tras nueve meses fuera de las canchas, regresó a la actividad, pero debió competir con Alex Sandro y Ayrton Lucas, quienes tenían mejor ritmo de competencia y fueron las primeras opciones para el entrenador Filipe Luis.

Los antecedentes de Matías Viña lo convierten en una pieza valiosa para River. Surgido en Nacional de Uruguay, dio el salto al Palmeiras en 2020 mediante una transferencia de 8,3 millones de euros. En Brasil logró una doble consagración en la Copa Libertadores antes de recalar en la Roma por 13 millones de euros al año siguiente. Bajo la dirección de José Mourinho, formó parte del equipo que levantó la UEFA Conference League, aunque en la capital italiana perdió la titularidad con el correr de los partidos.

Tras breves pasos por Bournemouth y Sassuolo en Inglaterra e Italia respectivamente, el defensa retornó al fútbol sudamericano para jugar en Flamengo desde 2024, club que desembolsó 8 millones de euros por su pase. Con el Mengão obtuvo una nueva conquista de Copa Libertadores y cerró su ciclo con 32 partidos oficiales, un gol y cuatro títulos conquistados.

Matías Viña es una fija

Matías Viña es una fija en las convocaciones de Uruguay y busca sumar minutos para disputar la Copa del Mundo 2026 (EFE/Gastón Britos)

Esta incorporación corona un mercado de pases activo para River Plate, que recientemente cerró también las incorporaciones de Fausto Vera (cesión con cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de USD 4 millones) y Aníbal Moreno (compra del 100% del pase a cambio de USD 7 millones), mediocampistas de relevancia que llegaron en las últimas jornadas de 2025.

Tanto Stefano Di Carlo como Marcelo Gallardo, que bajo la nueva conducción asumió el rol de CEO del fútbol, encabezaron las negociaciones por Viña, avanzando en paralelo a esfuerzos por otros laterales como Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabei, operaciones que finalmente no prosperaron. La rápida disposición de Flamengo y la voluntad del propio uruguayo resultaron decisivas para concretar la transferencia al club argentino.

Resuelta la situación en el mediocampo, una zona que le generó varios dolores de cabeza al conjunto de Núñez, el Muñeco, que también tendrá en cuenta en la pretemporada a Tomás Galván tras su buen paso por Vélez, ahora concentra sus esfuerzos en reforzar la defensa y el ataque. El técnico planea sumar un zaguero central, dos atacantes (un extremo y un delantero centro) y posiblemente un lateral derecho. La dirigencia sostiene diversas negociaciones, aunque mantiene firme la intención de no superar los 20 millones de dólares previstos en el presupuesto para este periodo de transferencias.

