El picante gesto de Wanda Nara que podría desatar la furia de la China Suárez

En el universo del Wandagate, nada es casual, y un like puede ser más potente que mil palabras. Esta vez, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica por un gesto digital que muchos leyeron como una provocación directa a Eugenia “la China” Suárez.

Todo se disparó a partir de un posteo de Rusherking, el ex de Eugenia, quien compartió una foto desde Nueva York en Instagram. En la imagen se lo ve relajado, apoyado sobre una vitrina con cosas dulces, vistiendo una de sus clásicas gorras y campera de abrigo, disfrutando del invierno neoyorquino.

Hasta ahí, nada fuera de lo común, salvo por un detalle que no pasó inadvertido. Entre los miles de “me gusta”, apareció uno muy especial: el de Wanda Nara.

En la captura del posteo se puede ver claramente: “Les gusta a @wanda_nara y otras personas”, una frase que reavivó todas las suspicacias.

Para muchos, este gesto no es inocente. En pleno conflicto histórico con la China, y con los antecedentes que unen a ambas por Mauro Icardi, el gesto 2.0 de Wanda al ex de la actriz fue leído como una jugada filosa, sutil pero explosiva.

WANDA NARA INCENDIÓ LAS REDES AL REPOSTEAR UN VIDEO VIRAL QUE SE BURLA DE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI

Wanda Nara volvió a sacudir el avispero digital y quedó otra vez en el centro de la polémica tras repostear en su cuenta de Instagram un video animado viral, realizado con estética de Los Sims, que apunta de lleno contra Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. El material, que circuló a toda velocidad por redes, no escatimó en sarcasmo, ni en indirectas picantes.

En el clip, los personajes digitales recrean situaciones ficticias que parodian los conflictos, los celos y la exposición mediática que rodean a la pareja. Con tono de burla y frases demoledoras, la historia animada se mete de lleno en la interna sentimental, los lujos, los posteos cruzados y la competencia por quién marca la agenda en las redes sociales.

Entre las líneas más virales que se escuchan aparecen perlitas como: “Hola, cornudas. Baby, ya volví del shopping. Me gasté 10 palos”,“¿Te gusta mi outfit? Estás igual, ‘Moncha‘”,“Baby, subí nuestra foto juntos primero. Ni se te ocurra que tu familia vaya antes que yo’”.

A medida que avanza el video, la parodia se vuelve aún más provocativa, con bromas sobre la sobreexposición en redes, las internas familiares y los mensajes con doble sentido, además de guiños subidos de tono y remates que buscan impactar y hacer ruido.

Que Wanda haya decidido repostearlo no pasó para nada inadvertido. Muy por el contrario, fue leído por muchos como una provocación directa y sin filtro hacia la China y Mauro, reavivando una guerra mediática que parece no tener punto final.

Ciudad Magazine