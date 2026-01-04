¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes: se predió fuego un auto con cinco ocupantes sobre la Ruta 14

El hecho se registró en horas de la mañana de este domingo en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 04 de enero de 2026 a las 15:13

Un auto que circulaba con cinco personas se incendió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 472, en la localidad correntina de Bonpland. 

El hecho se registró en horas de la mañana del domingo, cuando el automóvil, que se desplazaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires, comenzó a incendiarse por causas que aún son materia de investigación.

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Bonpland, quienes al arribar constataron que el rodado se encontraba completamente consumido por el fuego, según lo consignado en el parte oficial.

Las tareas de los bomberos se concentraron en sofocar los focos ígneos remanentes, evitar la propagación del incendio hacia la banquina y realizar el enfriamiento de la unidad siniestrada.

En el lugar, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas, aunque los cinco ocupantes del vehículo, todos de nacionalidad paraguaya, perdieron la totalidad de sus pertenencias como consecuencia del incendio.

