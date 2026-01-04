Corrientes tendrá una semana sin lluvias y con temperaturas en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo cómo estará el tiempo en Corrientes durante la semana, donde se prevé un marcado ascenso de las temperaturas y condiciones estables en los primeros días.

Según el organismo, el inicio de la semana estará marcado por el buen tiempo. Para este lunes se espera cielo despejado, con una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 26.

El martes continuará el tiempo estable, con cielo soleado y la máxima alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima descenderá a 17.

Para el miércoles, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que llegará a los 35 grados.

El jueves, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y una máxima estimada en 33 grados.

Sin embargo, el pronóstico extendido señala un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el cierre de la semana. Para el viernes están previstas lluvias, acompañadas de un descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 29 grados.