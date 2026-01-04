Corrientes: detiene a un hombre acusado de agredir a una mujer

La Policía de Corrientes informó este domingo que tras diversos trabajos de investigación, lograron localizar y detener a un hombre vinculado a un hecho de violencia de género.

El procedimiento se concretó luego de tareas investigativas inmediatas que permitieron identificar y aprehender a un sujeto de 38 años de edad, quien está involucrado en una causa judicial caratulada como “lesiones leves calificadas por haberse cometido contra una mujer mediando violencia de género y daño”.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente y posteriormente trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con los trámites y diligencias de rigor en el marco de la investigación.