¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club Deportivo Mandiyú Playas de Corrientes plaza Mercosur
Club Deportivo Mandiyú Playas de Corrientes plaza Mercosur
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Espectáculos

Las primeras vacaciones de Emilia Attias con su hija Gina y su novio Guillermo Freire

Por El Litoral

Domingo, 04 de enero de 2026 a las 14:58

Emilia Attias arrancó el año con una postal soñada: sol, mar y familia en Punta del Este. La actriz eligió las playas uruguayas para pasar sus primeras vacaciones junto a su hija Gina y su novio, el empresario Guillermo Freire, en una escapada que marcó un nuevo capítulo en su vida personal.

Desde Ciudad te mostramos la tarde de la modelo, marcada por la complicidad y el relax. Se la vio jugando en la orilla con Gina, disfrutando del agua y de la arena, mientras Guillermo Freire acompañó cada momento con gestos de cariño y risas compartidas.

Tanto Emilia como Guillermo y Gina estaban combinados con sus trajes de baño en color negro, ella súper natural con una bikini. Las imágenes de la tarde reflejaron la buena sintonía entre los tres, en un clima de absoluta tranquilidad.

Ciudad Magazine

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD