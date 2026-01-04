¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Venezuela

Trump dijo que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición

El presidente republicano lanzó una contundente advertencia a la funcionaria chavista que fue designada por las autoridades del régimen para encabezar la transición tras la captura de Maduro
 

Por El Litoral

Domingo, 04 de enero de 2026 a las 16:35

El ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará el país” hasta que se concrete una “transición juiciosa”.

También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano.

En declaraciones con la revista The Atlantic, advirtió: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro".

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina.

