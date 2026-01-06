Correntino murió ahogado en el Río Gualeguay

Un joven de 26 años oriundo de la provincia de Corrientes murió ahogado en el Río Gualeguay, en jurisdicción de Tala, provincia de Entre Ríos. Este martes se confirmó el hallazgo del segundo hombre ahogado el domingo, tras arrojarse al agua en el sector conocido como Pozo Las Taruchas.

Los cuerpos de los dos hombres que eran intensamente buscados, desde el fin de semana, fueron hallado este martes, luego de haber desaparecido en ese curso de agua, en la zona de Sauce Norte, jurisdicción de Tala, según publicó el diario local Elonce.

El primero, un hombre de 41 años, había sido hallado esta mañana, pasadas las 6, mientras que por la tarde, alrededor de las 18, se concretó el hallazgo del segundo hombre desaparecido.

“La segunda persona que estaba siendo buscada en el Río Gualeguay, fue encontrada sin vida en el paraje conocido como “Las Flores”, indicaron los Bomberos Voluntarios de Gualeguay. De esta manera, y con el lamentable saldo de dos personas fallecidas, se encuentran realizando las tareas finales de la búsqueda que había dado comienzo el día domingo por la tarde.

El hallazgo del cuerpo de Ricardo Franco, de 41 años, se produjo en las primeras horas de este día martes, a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres ingresaron al río. La información, fue confirmada por la subjefa de la Jefatura Departamental Tala, Raquel Piccini.El segundo hombre (Ricardo Franco), de 41 años y domiciliado en Rosario del Tala, se habría arrojado en un intento de rescatarlo.Ambos se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del trágico episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares.Cabe recordar que ante el hecho, se había desplegado un importante operativo que incluyó la intervención de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de distintas localidades de la región y personal policial. Además, fueron convocados buzos tácticos provenientes de la ciudad de Paraná, quienes trabajan en la zona donde se presume ocurrió el hundimiento.Las tareas de rastrillaje se desarrollan con embarcaciones policiales y de bomberos, recorridas pedestres por ambas márgenes del río y el uso de drones para ampliar el campo de búsqueda. En el operativo participan dotaciones de bomberos Zapadores y Voluntarios de Rosario del Tala, Gualeguay, Basavilbaso, Urdinarrain, Larroque, Mansilla Drones y Buzos tácticos