Corrientes: secuestraron un arma modificada tras el robo de un celular a un menor

La Policía de Corrientes secuestró un arma modificada durante un allanamiento realizado en el barrio Pirayuí. Ocurrió el martes tras una investigación por el robo de un teléfono celular a un menor de edad.

Según informaron fuentes policiales, no hubo detenidos durante el procedimiento. Sin embargo, se incautó un arma símil 9 milímetros modificada, con municiones de aire comprimido, que estaría vinculada al hecho investigado.

El elemento incautado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría, donde continúan los trámites correspondientes.

En tanto, la Policía informó que se continúa con la investigación para dar con el presunto autor del hecho.