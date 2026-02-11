¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

BARRIO PIRAYUI

Corrientes: secuestraron un arma modificada tras el robo de un celular a un menor

La pistola sería de aire comprimido, adaptada con apariencia de 9 milímetros.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 07:45

La Policía de Corrientes secuestró un arma modificada durante un allanamiento realizado en el barrio Pirayuí. Ocurrió el martes tras una investigación por el robo de un teléfono celular a un menor de edad.

Según informaron fuentes policiales, no hubo detenidos durante el procedimiento. Sin embargo, se incautó un arma símil 9 milímetros modificada, con municiones de aire comprimido, que estaría vinculada al hecho investigado.

El elemento incautado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría, donde continúan los trámites correspondientes.

En tanto, la Policía informó que se continúa con la investigación para dar con el presunto autor del hecho.

