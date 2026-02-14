Empedrado: así será el amplio operativo policial en la Fiesta del Carnaval 2026

La Policía de Corrientes informó este sábado que, desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, se ha dispuesto un importante operativo de seguridad en el marco de las celebraciones por la “Fiesta del Carnaval 2026” que se realizará en la localidad de Empedrado.

El evento tendrá lugar el domingo 15 de febrero, sobre la Avenida Bartolomé Mitre, entre las calles Rivadavia y General Paz, donde se prevé una masiva concurrencia de personas que arribarán en vehículos, motocicletas y otros medios de transporte.

Amplio despliegue policial y controles en accesos

El dispositivo será coordinado a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional VII° Saladas; la Comisaría de Distrito Empedrado; la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección de Grupos Especiales.

Este Plan de Seguridad se implementará antes, durante y después de las actividades previstas, con una distribución estratégica de recursos humanos y materiales para prevenir la alteración del orden público y la comisión de delitos.

Asimismo, se reforzarán los controles policiales en los distintos accesos a la localidad, donde se advertirá a los conductores sobre el desarrollo del evento, con el objetivo de que tomen las precauciones necesarias.

Seguridad vial y corredor sanitario

En el marco del operativo, también se pondrá especial énfasis en la seguridad vial, teniendo en cuenta la importante afluencia de público que convoca el carnaval.

Además, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y equipos de apoyo disponibles durante todo el evento, para brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y garantizar un traslado rápido y seguro hacia los centros de salud.

Pedido de colaboración a la comunidad

Desde la fuerza provincial solicitaron la colaboración de quienes transiten por la zona y, fundamentalmente, de quienes participen de la fiesta, a fin de que respeten las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, con el objetivo de mantener el orden y garantizar que los festejos se desarrollen con total normalidad.