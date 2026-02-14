Corrientes: volcó un camión en la Ruta Nacional 123 y hay heridos

La Policía de Corrientes informó este sábado que un camión volcó sobre la Ruta Nacional 123, en el kilómetro 5 en jurisdicción de Paso de los Libres.

El hecho se registró en horas de la mañana del sábado y dejó personas heridas que debieron ser asistidas por personal sanitario en el lugar.

Tras el siniestro, las víctimas fueron atendidas en primera instancia en el lugar del accidente y posteriormente trasladadas en ambulancias del servicio de emergencias 107 al hospital “San José” de Paso de los Libres.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre la cantidad de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades trabajan para establecer las causas que provocaron el vuelco del camión, mientras se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la zona.