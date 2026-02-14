Millonario robo a un empresario en Corrientes: entraron por el techo y se llevaron $25 millones

Un robo millonario se registró anoche del sábado en la localidad de Paso de la Patria, donde delincuentes sustrajeron 25 millones de pesos de la vivienda de un empresario de la localidad, informaron fuentes a El Litoral.

El damnificado es dueño de la empresa de internet y posee además varios comercios en la ciudad, entre ellos un local 24 horas y una librería, siendo considerado un comerciante reconocido en la zona.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles 8 de Diciembre y Bolívar, a media cuadra de la dependencia policial local.

De acuerdo a los datos consignados a este medio, los autores del robo colocaron una escalera para ingresar por la parte superior del inmueble, ya que en la planta baja se encontraban perros. Una vez en el segundo piso, revolvieron la habitación del propietario y se apoderaron del dinero en efectivo.

Investigan la identidad del sospechoso

Según trascendió, las cámaras de seguridad habrían permitido identificar al presunto autor, quien sería un hombre conocido con el alias “Guanaco” y oriundo de la ciudad de Corrientes.

La Policía trabaja en la investigación para esclarecer el hecho y confirmar la identidad del responsable, además de avanzar en su localización. Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones vinculadas al caso.