Una familia correntina que viajaba a Brasil chocó: murió una mujer y hay heridos graves

Una familia de Paso de la Patria que viajaba a Brasil tuvo un violento choque frontal este sábado por la tarde a la altura de ruta BR-282, a la altura del trébol Varginha, en la localidad brasileña de Santo Amaro da Imperatriz, en el estado de Santa Catarina. Como consecuencia, una mujer falleció, los dos pasajeros traseros sufrieron traumatismos graves y el conductor fue trasladado en helicoptero hacía el centro médico.

El accidente involucró a un automóvil con patente argentina y otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Según informaron medios locales y testigos presenciales, uno de los rodados habría cruzado de carril, provocando el impacto contra el otro coche, lo que derivó en una colisión de gran magnitud.

De acuerdo a los primeros datos aportados a El Litoral, en el vehículo argentino viajaban cuatro personas que serían oriundas de Paso de la Patria. Como consecuencia del impacto, una mujer que ocupaba el asiento delantero murió en el lugar, mientras que los dos pasajeros traseros sufrieron traumatismos graves, entre ellos lesiones craneales y múltiples fracturas.

Amplio operativo

El conductor del automóvil argentino quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por los bomberos mediante el uso de herramientas hidráulicas. Posteriormente, fue trasladado en helicoptero a un centro de salud en estado crítico. En tanto, en el otro vehículo viajaban dos personas, quienes resultaron con lesiones de distinta consideración y recibieron asistencia médica en el lugar.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de varias dotaciones del Cuerpo de Bomberos Militares, cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia —incluida una unidad avanzada— y el apoyo aéreo del avión Arcángel. Además, efectivos de la Policía Federal de Carreteras dispusieron el corte total de la ruta para facilitar las tareas de rescate y garantizar la seguridad en la zona.

Policías continúan investigando las circunstancias del siniestro para determinar cómo se produjo la invasión de carril que derivó en la tragedia. Mientras tanto, el hecho genera conmoción tanto en Brasil como en Corrientes, de donde serían oriundas las víctimas.