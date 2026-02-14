El alivio de temperaturas duró poco en Corrientes y se esperan máximas de 37°C

Luego de la llegada de vientos por el sector sur que trajeron un poco de alivio a Corrientes, vuelve a subir el termómetro y durante la semana podrían registrarse máximas de 37°C. Para este domingo se espera 24°C de mínima y 33°C de máxima con tormentas aisladas por la tarde con un 70% de probabilidad según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico para los próximos días

Para el lunes, el ingreso de vientos del norte volverá a empujar el termómetro hacia arriba. La máxima podría rondar los 35°C y existe un 40% de probabilidad de tormentas, en una jornada que combinará calor y humedad, una constante del verano correntino.

El calor más intenso llegará entre el martes y el jueves, con máximas previstas de 37°C el martes, 36°C el miércoles y nuevamente 37°C el jueves. Por el momento, no se esperan lluvias para esos días, lo que anticipa jornadas agobiantes y obliga a extremar los cuidados, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.