Tragedia en Paraguay: buscan a un niño argentino arrastrado por el agua

Un niño argentino de 12 años desapareció este viernes tras ser arrastrado por un raudal que se formó a raíz de las intensas lluvias en la localidad de San Lorenzo, Paraguay, cerca de la capital de ese país, donde la familia reclamó ayuda a las autoridades para encontrarlo en un terreno arcilloso, con enormes socavones y en cercanías de una obra sin terminar de un desagüe pluvial.

Reinaldo Suárez, padre del chico desaparecido, contó entre lágrimas a un canal de noticias paraguayo que Tobías, su hijo, había salido de la casa familiar para "comprar café" en medio del temporal a una despensa cercana y sostuvo que, "seguramente", trató de cruzar el raudal que atravesaba la calle de tierra del barrio Tayuazapé, de la ciudad de San Lorenzo.

"Apenas me enteré que salió bajo la lluvia yo salí tras él pero ya no le encontré", dijo el hombre, de nacionalidad paraguaya, a Telefuturo.

Suárez remarcó que desde el primer momento contaron con ayuda de vecinos y bomberos voluntarios pero no fue suficiente para dar con el nene. También reveló que hace tres años había regresado con su familia desde Buenos Aires para evitar que el frío húmedo de la capital argentina afectara a su hijo, que sufre de asma.

"Lamento haber venido a este país de m...", agregó .