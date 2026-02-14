Lavado: el periodista Quique Felman estuvo más de 10 días detenido en EEUU

Tras permanecer más de 10 días detenido en Estados Unidos, luego de arribar a Miami durante un viaje familiar y ser aprehendido por las autoridades aeroportuarias en el marco de un presunto caso de lavado de activos, el periodista Quique Felman fue finalmente liberado bajo fianza.

Fue Ángel de Brito quien confirmó a través de su cuenta oficial de X (@AngeldeBritoOk) que el periodista había quedado bajo custodia de la Justicia estadounidense, que investiga una causa en la que estarían involucrados exjugadores, futbolistas en actividad y otras figuras públicas.

"Escándalo con periodistas deportivos. Se abrió una investigación en Estados Unidos por LAVADO DE ACTIVOS. Hay varios ex jugadores y personas vinculados a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas", informó el conductor de LAM (América TV).

De este modo, se supo que el escenario del presunto crimen habría sido el casino Resort World de Las Vegas, donde supuestamente se operaba un sistema mediante el cual se reclutaba a exjugadores de fútbol para viajar con pasajes y hospedaje pagos, recibiendo además un pago fijo que oscilaba entre 5 mil e incluso, 50 o 75 mil dólares según la importancia del jugador.

Cabe destacar que, según develaron en LAM (América TV), el arresto de Felman se habría producido porque el periodista quedó en falta por una deuda contraída con el casino donde las maniobras de lavado de activos se habrían iniciado hace años y se fortalecieron en 2024.

Incluso, desde el ciclo de espectáculos aseguraron que la detención de Felman no solo generó preocupación entre periodistas deportivos, sino también entre exjugadores, futbolistas en actividad y otras personalidades mediáticas.

No obstante, horas más tarde trascendió que el periodista fue liberado del Centro de Detención de Miami, que forma parte del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade.

“Buenas noticias. Liberaron recién a Quique Felman. Aceptaron los 130 mil dólares de fianza”, comunicó el conductor de LAM (América TV) en la red social.