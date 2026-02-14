Un grupo de senadores define si se aparta del principal bloque opositor

El peronismo sigue enfrascado en su propia interna y la próxima semana podría haber fuertes definiciones en el Senado de cara a la sesión preparatoria convocada para el próximo 24 de febrero.

En principio, el bloque de Convicción Federal, que reúne a los senadores alineados con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y Salta, Gustavo Sáenz; mantienen sus diferencias con la gestión que viene llevando adelante José Mayans, junto a la cristinista Juliana Di Tullio y la camporista Anabel Fernández Sagasti.

La bancada que comanda Fernando Salino no coincide con la decisión del bloque Justicialista de no integrar las comisiones del Senado. Vale recordar que el peronismo no formó parte de las comisiones en las que se discutió el Presupuesto 2026 ni tampoco la reforma laboral, recientemente aprobada por la Cámara alta, en una acción de protesta contra la decisión del oficialismo de acordar con los bloques dialoguistas la distribución de los lugares.

La relación entre los K y los peronistas federales se tensó al borde de la ruptura luego de que las autoridades de la intervención del PJ de Jujuy, a cargo de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, decidieran la suspensión de la senadora Carolina Moisés, quien está en sintonía con el gobernador Sáenz.

