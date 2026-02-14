Detuvieron a un profesor de vóley acusado de abuso sexual de menores

Un profesor de vóley de 32 años, imputado por delitos contra la integridad sexual con víctimas menores de edad, fue detenido nuevamente este viernes en la ciudad cordobesa de Deán Funes, luego de incumplir las condiciones que la Justicia le había impuesto para mantener su libertad.

El procedimiento se realizó pasado el mediodía y estuvo a cargo de personal de la comisaría local, con la colaboración de la División Investigaciones, según informó la Policía de Córdoba.

El hombre ya había sido arrestado el año pasado en el marco de la causa que lo vincula con gravísimos hechos de abuso sexual contra menores. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad bajo una serie de condiciones fijadas por la autoridad judicial.

De acuerdo con fuentes policiales, la nueva detención se produjo tras constatarse que el acusado no respetó las medidas restrictivas dispuestas al momento de su excarcelación. Esas pautas de conducta habían sido impuestas para evitar que entorpeciera el proceso legal mientras avanzaba la investigación.

Por el momento no trascendieron detalles sobre el incumplimiento que motivó la nueva medida.

Tras el operativo, el profesor quedó alojado en sede policial y a disposición dela fiscal Analía Cepede,