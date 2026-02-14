Echaron al hijo de un exgobernador acusado de “ñoqui VIP” en Neuquén

El hijo de un ex gobernador de Neuquén y empleado de un ministerio de esa provincia quedó envuelto en un escándalo al ser acusado de "ñoqui vip" tras ser descubierto en momentos que fichaba su ingreso, pero se retiraba sin cumplir con sus funciones.

Se trata de Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del ex gobernador Pedro Salvatori (1987-1991), quien era parte de la planta permanente del Ministerio de Energía neuquino.

Lo cierto es que luego de una investigación administrativa que incluyó los video de seguridad, el gobierno de Rolando "Rolo" Figueroa resolvió echar a Salvatori al tiempo que activó medidas para recuperar lo percibido por el ex empleado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y las fotos confirman el modus operandi de Nicolás Salvatori, un "ñoqui vip" que marcaba el ingreso al trabajo y se retiraba en menos de medio minuto.

De acuerdo a lo informado por fuentes del gobierno neuquino, Salvatori tenía previsto jubilarse a través del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cuando fue descubierta esta situación.

El hombre había ingresado al Estado en 1987, aunque su última etapa decantó en el despido, previa suspensión sin pago de haberes. Su caso comenzó a quedar al descubierto el 12 de junio de 2025 cuando le abrieron un sumario para establecer si, efectivamente, había faltado “de manera injustificada continua y discontinua”.

En ese proceso administrativo, los auditores también buscaban determinar si el empleado fichaba su asistencia y se retiraba sin ingresar, lo que quedó confirmado con imágenes.

Los sistemas de control de ingreso y egreso mediante las huellas dactilares fueron implementados al inicio de la gestión de Figueroa, con la intención de captar a los "ñoquis".

La investigación determinó que Salvatori cometió las faltas entre el 1ro. de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025, período en el cual incurrió en supuesto "abandono de cargo y le causó un perjuicio patrimonial a la provincia", tal como acusó el gobierno provincial.

Para sostener la decisión de despedir a Salvatori se incluyeron en el expediente 5 registros fílmicos de los días 26, 27 y 28 de mayo y 2 y 4 de junio de 2025. En las imágenes se ve como el empleado ficha y se va del edificio sin ingresar a su puesto de trabajo, ignorando que estaba siendo grabado.

Pero eso no es todo. Luego la auditoría reveló que no se registraron asistencias válidas ni tareas que haya realizado Salvatori en el período que fue del 10 de junio de 2020 al 11 de septiembre de 2025.