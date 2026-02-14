Se tensa la negociación por la reforma laboral en Diputados

La reforma laboral sigue en el centro del debate político y tras la media sanción del Senado se viene el segundo test en Diputados, donde el clima se puso espeso por los cambios que se incluyeron al proyecto a último momento y que ponen en alerta al oficialismo y son cuestionados por la oposición dialoguista. Al mismo tiempo,se conoció una intención del sindicalismo de ir a un paro nacional en disconformidad con la norma.

La intención de los libertarios es convocar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para el miércoles con la misión de debatir la propuesta y sacar despacho. Descartaron la posibilidad de convocar a funcionarios del Ejecutivo.

Si bien en un principio el oficialismo tenía previsto tratar la reforma en una sesión que iba a ser convocada el 25 de febrero, en las últimas horas hubo un cambio de planes y buscará adelantar el debate para el próximo jueves con la intención de comenzar a aplicar la nueva normativa en marzo.

Lo cierto es que el proyecto aprobado en la Cámara alta con 42 votos a favor y 30 en contra despertó algunas controversias entre la oposición dialoguista que presionará por modificaciones.

Aliados

Pero, en rigor, el PRO, uno de los aliados más fuertes de La Libertad Avanza en el Congreso, anticipó que pedirá revisar las modificaciones que se incorporaron a último momento en el Senado sobre el régimen de licencias por enfermedad. Entienden que de aprobarse ese artículo se podrían reducir los niveles de protección.

Pero el macrismo no es el único aliado que observó ese artículo, también en el bloque de la UCR advirtieron que si bien la reforma tiene una amplía aceptación, ese cambio incluido en el Senado a último momento es "bastante ruidoso". La bancada que preside Pamela Verasay y que tiene como referente económico a Lisandro Nieri evaluará la propuesta del Senado durante el fin de semana.

Licencias por enfermedad

En tanto, en Provincias Unidas, el espacio que encabeza la santafesina Gisela Scaglia, vieron con preocupación el artículo relacionado con las licencias por enfermedad y analizaban la posibilidad de que sea modificado.

Un legislador de la oposición señaló a este diario que el controvertido artículo 44 "en lugar de resolver el tema de las licencias médicas va a generar mayor litigiosidad".

