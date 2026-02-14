Corrientes tendrá dos representantes en el Challenger de Tigre

Este domingo se pondrá en marcha el tercer torneo del ATP Challenger Tour en el país en 2026, segundo organizado por la Asociación Argentina de Tenis, y Corrientes tendrá dos representantes.

El certamen se desarrollará en el Club Náutico Hacoaj con la participación de Lautaro Midón y Carlos María Zárate.

La actividad en el certamen bonaerense dará inicio este domingo con la clasificación, en tanto que el cuadro principal comenzará el lunes 16.

Midón (229º en el ránking de la ATP) llega a Tigre después de perder en la primera ronda del ATP 50 de Buenos Aires. En el certamen porteño, el correntino de 21 años aprovechó la invitación que tuvo para disputar la clasificación, ganó los dos partidos en esa instancia y se metió en el cuadro principal.

En Tigre, por la primera ronda, Midón tendrá como rival a su compatriota Dante Pagani, uno de las jóvenes promesas que fue invitado al certamen.

Pagani tiene 17 años, es oriundo de San Lorenzo, Santa Fe, y ocupa el puesto 967 en el escalafón internacional.

Por su parte, Zárate también recibió una invitación y se metió directamente en el cuadro principal del torneo.

El correntino de 20 años y 597º en la ATP debutará contra el español Miguel Damas (26 años y 315º en la ATP).

Durante el 2026, Zárate solamente tuvo acción en la clasificación del Challenger de Rosario donde perdió en la segunda ronda.

“Terminó la eterna pretemporada y arrancamos a competir, no fue la mejor semana pero me llevo unos lindos momentos de Rosario”, comentó el correntino luego de no poder acceder al cuadro principal.

El Challenger de Tigre podría ser sede de un duelo entre tenistas correntinos dado que si Midón y Záratte ganan en el debut, se medirán en la segunda.

Zárate también será parte del cuadro de dobles donde hará dupla con su compatriota Valerio Aboian. Los argentinos tendrán como rivales en la primera ronda a los brasileños Daniel Dutra Da Silva y José Pereira.

