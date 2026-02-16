Corrientes: recuperaron tres búfalos tras una denuncia por abigeato

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó búfalos que habían sido robados en la localidad de General Paz, luego que se encontrara el alambrado perimetral de una estancia cortado.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica recibieron la denuncia del propietario del establecimiento “Doña Beatriz”, quien informó la falta de tres cabezas de búfalo y el alambrado perimetral cortado.

Así se inició un amplio rastrillaje en la zona y campos linderos, siguiendo rastros durante varios kilómetros.

El resultado fue positivo, pues se halló a tres búfalos los cuales presentaban la marca y señal correspondiente, siendo restituidos a su propietario.

Por otro lado, continúan las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

