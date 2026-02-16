Un correntino se transformó en millonario al ganar más de 8 mil millones de pesos

Lotería Correntina informó que en el sorteo del domingo un apostador del interior de Corrientes se convirtió en millonario a través de la modalidad La Revancha del Quini 6.

Se trata de un jugador oriundo de Santa Lucía que se llevó un premio de $$8.061.570.084,60, tras acertar los seis números sorteados: 07 - 11 - 13 - 14 - 36 - 37.

La jugada ganadora se realizó en la Agencia Oficial N° 46 de la misma localidad, así La Revancha del Quini 6 suma apostadores que en buscan de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.