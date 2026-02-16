Abigeato en Corrientes: capturaron al ladrón que robó y faeneó dos terneras

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una persona en la localidad de Santo Tomé, la cual está vinculada a un caso de abigeato.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad y Ecológica recibieron la denuncia de una productora de la zona, quien informó sobre el robo de dos terneras negras en un corral del paraje Los Bretes.

Por tal motivo se iniciaron tareas investigativas y un amplió un rastrillaje en la mencionada zona. Tras unos primeros resultados negativos,se incorporó al caso el fiscal rural, Dr. Martín Leiva, quien reorganizó la investigación.

Con el nuevo enfoque se pudo capturar a R.Y. Miño quien guardaba 115,500 kilos de productos cárnicos, los cuales están vinculados al hecho.

Es así que se procedió a la detención del hombre, el secuestro de la carne, para luego ser puestos a disposición de la Justicia. En tanto que en la comisaría correspondiente se realizaron las diligencias del caso.