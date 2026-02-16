Corrientes: sospechoso de un robo huyó, chocó y fue capturado tras una persecución

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una persona en la ciudad Capital, la cual está vinculada a un hecho delictivo que se investiga.

El procedimiento se realizó en la noche del domingo cuando efectivos de la Comisaría II Urbana realizaban recorridos de prevención de delitos, momento que en inmediaciones de calle General Paz y Guastavino observaron a un sujeto que tuvo un comportamiento sospechoso ante la presencia policial.

Al notar esta actitud, los policías dieron la voz de alto la cual fue omitida por un sujeto que iba a bordo de una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, de 110 cc. Así se inició una breve persecución la cual terminó cuando el sospechoso chocó su vehículo contra un automóvil al doblar en contra mano sobre calle Gobernador Castillo.

Tras las primeras averiguaciones se identificó a un hombre de 28 años, quien estaría vinculado en un ilícito ocurrido el pasado 10 de febrero por la calle J.R. Vidal al 1600 de esta ciudad. El rodado fue secuestrado de forma preventiva pues se habría usado en el mismo hecho.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia mencionada, donde se realizaron las diligencias de rigor.

