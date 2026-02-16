Recuperaron una bicicleta robada y demoraron a dos hombres

La Policía de Corrientes informó este lunes que recuperaron una bicicleta que había sido denunciada como sustraída y demoraron a dos hombres en la localidad de Itatí.

Efectivos policiales fueron alertados de la sustracción de una bicicleta marca SLP, rodado 29, que se encontraba en la vereda de un local comercial.

Tras la denuncia, los uniformados iniciaron un intenso trabajo investigativo y realizaron amplios patrullajes por distintas zonas de la localidad. En ese marco, en un descampado del barrio 9 de Julio observaron una bicicleta con características similares a la denunciada, que se encontraba oculta entre malezas.

Ante esta situación, procedieron al secuestro preventivo del rodado y, en el mismo operativo, demoraron a dos hombres mayores de edad que estarían vinculados al hecho.

Tanto los demorados como la bicicleta recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial, donde continúan las diligencias correspondientes.