Corrientes está bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes que distintas zonas de la provincia de Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias.

Según detalló el organismo, las malas condiciones comenzarán a la mañana y se entenderá hacía la tarde de este lunes.

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora", indicó el organismo.

Entre las localidades alcanzadas por la advertencia se encuentran:

Concepción

Curuzú Cuatiá

Mercedes

San Roque

Sauce

Corrientes (Capital)

No obstante, el SMN indicó que otras zonas del interior provincial también podrían verse afectadas por las malas condiciones del tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunas áreas, precisó el SMN.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución del alerta meteorológico.