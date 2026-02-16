¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Choque JP Valdés
Pronóstico 

Corrientes está bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este lunes que varias localidades del interior provincial están bajo alerta amarilla por tormentas. 

Por El Litoral

Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 07:26

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes que distintas zonas de la provincia de Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias.

Según detalló el organismo, las malas condiciones comenzarán a la mañana y se entenderá hacía la tarde de este lunes. 

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora", indicó el organismo. 

Entre las localidades alcanzadas por la advertencia se encuentran:

  • Concepción

  • Curuzú Cuatiá

  • Mercedes

  • San Roque

  • Sauce

  • Corrientes (Capital)

No obstante, el SMN indicó que otras zonas del interior provincial también podrían verse afectadas por las malas condiciones del tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunas áreas, precisó el SMN.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución del alerta meteorológico.

