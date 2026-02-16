Corrientes: recuperaron dos cobayos que fueron robados de una vivienda

La Policía de Corrientes informó este lunes que recuperaron los dos cobayos que habían sido sustraídos en la capital correntina.

Efectivos fueron alertados sobre la sustracción de dos animales domésticos de raza cobayo de un domicilio ubicado por calle José Negro y Las Margaritas, donde personas de identidad desconocida habrían cometido el ilícito.

A partir de la denuncia, se llevó adelante un intenso rastrillaje por la zona y sectores aledaños, logrando localizar a los animales abandonados y escondidos en un descampado situado en la intersección de calles Los Tulipanes y Ballerini.

Tras el hallazgo, se procedió al secuestro preventivo y posteriormente a la entrega de los cobayos a su propietaria, mientras que en la dependencia policial continúan las diligencias de rigor para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.