¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Choque JP Valdés
calor en Corrientes Choque JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Corrientes: recuperaron dos cobayos que fueron robados de una vivienda

La Policía halló a los animales en un descampado tras un intenso rastrillaje y luego los restituyó a su propietaria.

Por El Litoral

Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 11:04

La Policía de Corrientes informó este lunes que recuperaron los dos cobayos que habían sido sustraídos en la capital correntina.

Efectivos fueron alertados sobre la sustracción de dos animales domésticos de raza cobayo de un domicilio ubicado por calle José Negro y Las Margaritas, donde personas de identidad desconocida habrían cometido el ilícito.

A partir de la denuncia, se llevó adelante un intenso rastrillaje por la zona y sectores aledaños, logrando localizar a los animales abandonados y escondidos en un descampado situado en la intersección de calles Los Tulipanes y Ballerini.

Tras el hallazgo, se procedió al secuestro preventivo y posteriormente a la entrega de los cobayos a su propietaria, mientras que en la dependencia policial continúan las diligencias de rigor para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD