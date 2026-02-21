Localizaron a dos hombre perdidos en un coto de cacería en Corrientes

Dos cazadores que se habían perdido en un coto de la zona de Sauce fueron encontrados sanos y salvos después de un operativo de búsqueda realizado por la Policía Rural y Ecológica de Sauce y la comisaría local.



Los hombres habían perdido el rumbo durante la noche y fueron ubicados después de varias horas de rastrillaje en distintos frentes. Ambos se encuentran en buen estado de salud.



La rápida respuesta de las autoridades evitó que la situación pasara a mayores y llevó tranquilidad a las familias de los cazadores.