Dirección de Recursos Forestal Incendio en Corrientes Incendios en Corrientes
POLICIA RURAL DE SAUCE

Localizaron a dos hombre perdidos en un coto de cacería en Corrientes

Estuvieron perdidos varias horas.

Por El Litoral

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 20:56

Dos cazadores que se habían perdido en un coto de la zona de Sauce fueron encontrados sanos y salvos después de un operativo de búsqueda realizado por la Policía Rural y Ecológica de Sauce y la comisaría local.


Los hombres habían perdido el rumbo durante la noche y fueron ubicados después de varias horas de rastrillaje en distintos frentes. Ambos se encuentran en buen estado de salud.


La rápida respuesta de las autoridades evitó que la situación pasara a mayores y llevó tranquilidad a las familias de los cazadores.

