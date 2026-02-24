¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fecorr Aumento de peaje Ruta 13
Obras viales en el interior correntino

Corrientes: recuperan un tramo estratégico de la ruta provincial 13

Vialidad Provincial reanudó los trabajos de mejoramiento. Las tareas se concentran en el tramo que conecta con la Ruta Nacional 12 y sectores prioritarios como Fernández Guazú.

Por El Litoral

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 19:34
Gentileza Redes Sociales Caá Catí

Vialidad Provincial retomó y reforzó los trabajos de reparación y mejoramiento sobre la ruta provincial N°13, una arteria clave para la conectividad de las localidades del interior correntino. Las tareas se concentran especialmente en el tramo que va desde el empalme con la Ruta Nacional N°12 hasta la localidad de Palmar Grande.

Tras la paralización de obras 

Las obras se reanudaron luego de un stand by operativo provocado por la unificación de las Zonas I y II del organismo, según especificó Redes Sociales Caá Catí. Tras la reorganización, se retomaron las intervenciones con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad en esta vía estratégica para productores, vecinos y el transporte local.

Entre las acciones realizadas, se destacan trabajos de perfilado, nivelación y mantenimiento general de la calzada, fundamentales para optimizar la circulación y prevenir el deterioro prematuro del camino, especialmente en sectores de alto tránsito y en épocas de lluvias.

Además, una motoniveladora ya intervino en el tramo correspondiente a la zona de Fernández Guazú, considerado prioritario debido al estado que presentaba la calzada y a los reiterados pedidos de los usuarios. Estas mejoras apuntan a garantizar una circulación más segura y eficiente, fortaleciendo la conexión entre las zonas rurales y los centros urbanos de la región.

