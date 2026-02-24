Corrientes: recuperan un tramo estratégico de la ruta provincial 13

Vialidad Provincial retomó y reforzó los trabajos de reparación y mejoramiento sobre la ruta provincial N°13, una arteria clave para la conectividad de las localidades del interior correntino. Las tareas se concentran especialmente en el tramo que va desde el empalme con la Ruta Nacional N°12 hasta la localidad de Palmar Grande.

Tras la paralización de obras

Las obras se reanudaron luego de un stand by operativo provocado por la unificación de las Zonas I y II del organismo, según especificó Redes Sociales Caá Catí. Tras la reorganización, se retomaron las intervenciones con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad en esta vía estratégica para productores, vecinos y el transporte local.

Entre las acciones realizadas, se destacan trabajos de perfilado, nivelación y mantenimiento general de la calzada, fundamentales para optimizar la circulación y prevenir el deterioro prematuro del camino, especialmente en sectores de alto tránsito y en épocas de lluvias.

Además, una motoniveladora ya intervino en el tramo correspondiente a la zona de Fernández Guazú, considerado prioritario debido al estado que presentaba la calzada y a los reiterados pedidos de los usuarios. Estas mejoras apuntan a garantizar una circulación más segura y eficiente, fortaleciendo la conexión entre las zonas rurales y los centros urbanos de la región.