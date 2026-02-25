La Policía recuperó un parlante sustraído y aprehendió a un joven

Efectivos de la Comisaría Séptima de Corrientes recuperaron un parlante denunciado como sustraído y aprehendieron a un hombre señalado como presunto autor del hecho.

El procedimiento se inició tras la denuncia de un supuesto robo en un domicilio ubicado en el barrio 228 Viviendas, donde personas desconocidas habrían ingresado y sustraído prendas de vestir y un parlante.

Investigación y detención

A partir de la denuncia, los uniformados llevaron adelante tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores del hecho.

Como resultado de esas diligencias, lograron aprehender a uno de ellos en la vía pública, en momentos en que circulaba intentando comercializar el elemento denunciado como sustraído.

El parlante recuperado fue secuestrado y, junto al aprehendido, trasladado a la dependencia policial interviniente.

Tanto el elemento como el sospechoso quedaron a disposición de la Justicia, a fin de continuar con las diligencias correspondientes.