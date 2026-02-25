Cuáles son las obras con las que sigue mejorando el Teatro Vera

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, visitó este miércoles el Teatro Oficial Juan de Vera, donde supervisó el estado de las obras inauguradas el año pasado y destacó el buen nivel de mantenimiento del edificio.

Durante la recorrida también se interiorizó sobre los trabajos de terminación que continúan ejecutándose, en el marco de la importante intervención realizada por el Gobierno Provincial.

En el encuentro se avanzó además en proyectos destinados a mejorar la operatividad artística del espacio y a optimizar la accesibilidad y comodidad de los espectadores.



Acompañaron al ministro los subsecretarios de Obras Publicas, Antonio Portel y de Coordinación. Miguel Arismendi; el titular de la DPO, José Matzner; y la directora técnica del teatro, María Marta Vizcaíno, en representación del Instituto de Cultura.