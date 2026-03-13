Corrientes: vecinos redujeron a un joven por intentar robar una bicicleta

La Policía de Corrientes detuvo a un joven de 17 años que había sido demorado por personas que lo acusaron de intentar robar una bicicleta. El hecho se registró en la noche del jueves 12 de marzo, alrededor de las 21:30.

La Policía fue alertada a través del Sistema Integral de Seguridad 911 y se dirigió al lugar entre las calles Valerio Bonastre y Rafela.

El joven fue trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde continúan los trámites del caso. No se registraron heridos durante el procedimiento y se investigan las circunstancias del intento de robo.