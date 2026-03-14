Secuestraron armas, drogas y detuvieron a cinco personas en un allanamiento en Corrientes

La Policía de Corrientes realizó este sábado un allanamiento en una vivienda del barrio Loma Alta, en el marco de una investigación por robos de materiales de construcción. Durante el procedimiento se detuvo a cinco personas y se secuestraron armas de fuego, piezas de vehículos sin documentación y drogas.

El allanamiento lo ejecutaron la División Anti Arrebatos y el Grupo Táctico de Operación (GTO). También intervino la Dirección de Drogas Peligrosas, que confirmó a partir de test químicos que las sustancias encontradas eran 100 gramos de cocaína.

El despliegue policial implicó la desarticulación de un presunto centro delictivo, después de lo que fue una investigación por las denuncias reiteradas de vecinos de la zona.

Pedidos de captura

Como resultado del operativo, las cinco personas (cuatro hombres y una mujer) quedaron detenidas y fueron trasladadas a la comisaría. Según los registros policiales, dos de los hombres tenían pedidos de captura activos por causas anteriores.

Todos los involucrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar si la banda está vinculada a otros hechos delictivos de la ciudad.