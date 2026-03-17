San Roque: La Policía Rural recuperó lechones y una garrafa robados

Tras la denuncia de un productor, efectivos de la Policía Rural de San Roque desplegaron un rastrillaje que permitió hallar y recuperar lechones y una garrafa que eran requeridos por la causa, que fueron ubicados ocultos entre los pastizales a la vera de la Ruta Provincial 19.



Un rápido despliegue policial permitió frustrar un ilícito en perjuicio de un productor del paraje Yazucá, denunciado este martes por la mañana, cuando la víctima alertó de la sustracción de tres chanchos y una garrafa de gas de 10 kilogramos.



Inmediatamente, una comisión policial inició recorridas por las inmediaciones y zonas rurales aledañas. El operativo dio sus frutos a unos 7 kilómetros del lugar del hecho, precisamente a la vera de la Ruta Provincial N° 19, donde los uniformados hallaron tanto a los animales como al tubo de gas abandonados entre la vegetación.



Informado del hallazgo, el fiscal José Omar Caseré dispuso las diligencias de rigor. Tras el reconocimiento formal por parte del dueño, se procedió a la entrega de los porcinos y el elemento de cocina, logrando que el damnificado recuperara la totalidad de lo robado en pocas horas.