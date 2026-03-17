Intensifican operativos de seguridad rural en parajes de San Luis del Palmar

Bajo la conducción del jefe de la delegación San Luis del Palmar de la Policía Rural y Ecológica se llevaron a cabo recorridas por diversas áreas con el objetivo de prevenir el abigeato y controlar la presencia de animales sueltos en las rutas.

Aplicaron un despliegue coordinado para fortalecer la seguridad en el ámbito rural, en zonas estratégicas del departamento.

Según detallaron, las tareas tuvieron como ejes principales la prevención de delitos como el abigeato (robo de ganado) y el cumplimiento estricto de la Ley Provincial N° 3615, que regula el control de animales sueltos en la vía pública para evitar accidentes viales.Además de los controles de rutina, los efectivos mantuvieron entrevistas con los residentes de cada paraje, recabaron información sobre la situación de cada zona y se brindaron números de contacto directos para agilizar las denuncias ante cualquier irregularidad.