Corrientes: secuestraron plantas de marihuana y teléfonos celulares

Un allanamiento en Goya permitió el secuestro de plantas de marihuana y varios teléfonos celulares. El procedimiento fue realizado este martes en el marco de una causa judicial en investigación.

El operativo de la Comisaría de Distrito Primera tuvo lugar cerca de las 10:30 en un domicilio del barrio Chacal, con orden judicial y bajo intervención de la fiscalía. Participaron además agentes del Grupo Táctico Operativo y de la Comisaría de la Mujer.

Secuestro de marihuana y celulares

Durante el allanamiento, los policías secuestraron seis plantas de marihuana, material vegetal en proceso de secado y varios celulares de distintas marcas. Los elementos fueron incautados de manera preventiva.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la comisaría, donde continúan los protocolos correspondientes en el marco de la investigación en curso.