Corrientes: condenan a siete años a un hombre por venta de droga al menudeo

Un hombre fue condenado a siete años y seis meses de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes en la localidad de Esquina, tras un procedimiento que permitió desarticular una actividad ilícita que funcionaba bajo la fachada de un kiosco.

Investigación y operativo

La causa se inició a partir de una denuncia de la ex pareja del principal sospechoso, que derivó en una investigación penal preparatoria (IPP) encabezada por el fiscal Javier Mosquera. Según se informó, el constante movimiento de personas en el domicilio alertó a vecinos, lo que motivó tareas de inteligencia y vigilancia.

El procedimiento fue llevado adelante por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que logró corroborar lo denunciado mediante un allanamiento en la vivienda señalada.

Secuestro de droga y elementos

Durante el operativo, se incautó marihuana fraccionada en pequeñas dosis listas para su comercialización, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y elementos utilizados para el armado de cigarrillos.

Además, en el patio del inmueble se halló una planta de cannabis sativa de aproximadamente tres metros y medio de altura. Los narcotest realizados arrojaron resultado positivo.

Condena y acuerdo abreviado

El condenado, identificado como Néstor Fabián Herrera, aceptó su responsabilidad en el hecho mediante un acuerdo de juicio abreviado pleno. La pena fue homologada por el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

También se le impuso una multa de 450 unidades fijas, conforme a la Ley Nacional 23.737.

De acuerdo a lo informado por el fiscal, la actual pareja del condenado continuará siendo investigada, ya que existirían elementos que permiten presumir su participación en la actividad ilícita.