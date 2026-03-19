Joven con antecedentes de adicción fue demorado con 20 dosis de marihuana en Corrientes

Un joven de 21 años fue demorado en las últimas horas del jueves en el barrio Barrera de Paso de la Patria con 20 cigarrillos de armado casero con marihuana.

Fue durante recorridas en prevención de ilícitos que llevaban a cabo efectivos de la Comisaría Primera de la localidad y la división GTO, de la Unidad Regional I, de San Luis del Palmar.

Según se informó, el sospechoso que se movilizaba en una motocicleta de 110 cc, tras su demora, intentó resistirse al palpado preventivo.

Con la premura del caso los efectivos avanzaron con el protocolo del procedimiento, que les permitió hallar dentro de sus prendas un paquete de cigarrillos conEl demorado tras ser examinado médicamente e identificado se confirmó que posee antecedentes de adicción. Por ello, desde la Fiscalía en turno ordenaron su trasladado hacia la dependencia policial.