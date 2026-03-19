Corrientes: habilitaron el traslado de más de 180 animales recuperados del abigeato

La Justicia de Corrientes finalmente ordenó el traslado de 184 animales a un campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Santo Tomé. Se busca impedir que el ganado, recuperado de una red de abigeato, continúe muriendo por falta de alimento.

El caso se descubrió a principios de enero, cuando la Policía detuvo un camión con 20 animales robados cerca de La Cruz. La investigación posterior permitió desbaratar una red delictiva más grande y recuperar unos 250 animales.

Inicialmente, todo el ganado fue llevado al predio de la Sociedad Rural de La Cruz. Ahí se logró identificar a 65 vacas, que fueron devueltas a sus propietarios. Sin embargo, los otros 190 animales no pudieron ser entregados: tenían marcas ilegibles y no se logró determinar su procedencia.

El predio de la Rural, de apenas cinco hectáreas, no contaba con suficiente espacio ni alimento para mantener al ganado. Como consecuencia, varios animales empezaron a perder estado corporal y algunos murieron antes de que se definiera su destino.

El traslado

Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, explicó que la demora judicial complicó la situación: “La hacienda comenzó a perder estado y comenzaron a morir. La semana anterior a Expoagro, el Superior Tribunal de Justicia recogió el guante y emitió el oficio para el traslado”, afirmó.

Es así que se reportaron 15 animales muertos en la Sociedad Rural y tres más durante el traslado al predio del Inta. Roldán advirtió que la entidad no puede seguir afrontando gastos de alimentación y transporte. De esa manera, planteó la necesidad de definir procedimientos para futuros secuestros de ganado.

Para cubrir los costos derivados del traslado y la alimentación, la Justicia autorizó la venta de 12 terneros y una vaquilla. Además, se permitirá comercializar futuras crías que nazcan en el lote del Inta, mientras permanezcan bajo su custodia.

Con información de Clarín.