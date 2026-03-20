Detectaron salvaje matanza de 13 carpinchos y chanchos salvajes en Corrientes

Un total de 13 carpinchos, muchos de ellos juveniles, chancho salvaje y dos dorados fuera de medida fueron decomisados, durante un control policial montado sobre la Ruta Nacional 117 en el acceso a Paso de los Libres donde demoraron el avance de un automóvil con cuatro ocupantes.



Se trató de un trabajo montado por personal de la Policía Rural y Ecológica de Paso de los Libres que verificaba el avance de los rodados que circulaban por la zona. En tal sentido advirtieron el ingreso a la ciudad de un Peugeot 504.



Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron en el baúl animales silvestres faenados, entre ellos carpinchos, dorados y un chancho salvaje, sin ningún tipo de autorización para ejercer la actividad, ni control sanitario.



Los ocupantes fueron demorados y trasladados a la sede de la Unidad Especial, donde se dio intervención a la fiscalía en turno. Por disposición judicial, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional N° 22.421, se ordenó la aprehensión de los implicados y el secuestro del vehículo así como de los elementos utilizados.



Un médico veterinario realizó las pericias correspondientes, tras lo cual los restos de los animales fueron incinerados conforme a las normativas vigentes.

Con respecto a los implicados, confirmaron que permanecen detenidos, a disposición de la Justicia, mientras continúan las acciones para combatir la depredación de la fauna silvestre en la zona.

