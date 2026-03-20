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Detectaron salvaje matanza de 13 carpinchos y chanchos salvajes en Corrientes

Fue en un operativo de control montado sobre la Ruta 117 donde demoraron un automóvil con cuatro ocupantes.
 

Por El Litoral

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 19:01

Un total de 13 carpinchos, muchos de ellos juveniles, chancho salvaje y dos dorados fuera de medida fueron decomisados, durante un control policial montado sobre la Ruta Nacional 117 en el acceso a Paso de los Libres donde demoraron el avance de un automóvil con cuatro ocupantes.


Se trató de un trabajo montado por personal de la Policía Rural y Ecológica de Paso de los Libres que verificaba el avance de los rodados que circulaban por la zona. En tal sentido advirtieron el ingreso a la ciudad de un Peugeot 504.


Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron en el baúl animales silvestres faenados, entre ellos carpinchos, dorados y un chancho salvaje, sin ningún tipo de autorización para ejercer la actividad, ni control sanitario.


Los ocupantes fueron demorados y trasladados a la sede de la Unidad Especial, donde se dio intervención a la fiscalía en turno. Por disposición judicial, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional N° 22.421, se ordenó la aprehensión de los implicados y el secuestro del vehículo así como de los elementos utilizados.


Un médico veterinario realizó las pericias correspondientes, tras lo cual los restos de los animales fueron incinerados conforme a las normativas vigentes.
Con respecto a los implicados, confirmaron que permanecen detenidos, a disposición de la Justicia, mientras continúan las acciones para combatir la depredación de la fauna silvestre en la zona.
 

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