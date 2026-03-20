Golpe al abigeato en Garruchos: un joven detenido tras una faena clandestina

En un operativo conjunto entre varias unidades de la Policía Rural, se logró la captura de un sospechoso de 23 años después de allanamientos concretados en la zona de Garruchos, donde se incautaron una escopeta, armas blancas y restos de carne vacuna.

La lucha contra el robo de ganado sumó un nuevo capítulo en el interior provincial en especial en la costa del Río Uruguay. Tras una investigación por abigeato, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé, con el apoyo de la división Desiderio Sosa y la Comisaría de Garruchos, desbarataron un foco de faena clandestina mediante dos allanamientos simultáneos.

Los procedimientos se ejecutaron, bajo las órdenes de la Unidad Fiscal en turno y como resultado dieron con el principal sospechoso un joven de 23 años, quien fue trasladado de inmediato a la alcaidía de la Unidad Regional V.

Para dar solidez a la acusación, intervino el médico veterinario policial, quien realizó las pericias sobre los cortes cárnicos secuestrados. El objetivo de estas pruebas es determinar científicamente si los restos corresponden a los animales denunciados como robados.La causa se encuentra ahora bajo la órbita del Fiscal Rural y Ambiental, Dr. Martín Leiva, quien deberá definir la situación procesal del joven detenido en las próximas horas.