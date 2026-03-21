Investigan el robo de urnas con cenizas en un cementerio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que investigan la sustracción de urnas con cenizas en el cementerio de la localidad de 9 de Julio.

Según la información inicial, el robo se había registrado en horas de la madrugada.

Ante esto, dos vecinos radicaran la denuncia tras constatar que faltaban al menos seis urnas.

En la causa intervienen efectivos de la Brigada de Investigaciones, junto a peritos de la Unidad Regional de Goya, quienes realizan tareas para reunir pruebas y avanzar en la identificación de los responsables.

Las diligencias continúan bajo la conducción de la Fiscalía de la ciudad de Goya, que lleva adelante la investigación para esclarecer el hecho.