Rescataron a un hombre que se arrojó desde el puente Paso de los Libres–Uruguaiana

Un hombre fue rescatado con vida luego de arrojarse desde el Puente Internacional Paso de los Libres–Uruguaiana.

El episodio se registró en la ciudad brasileña de Uruguaiana, cuando personal de bomberos fue alertado a través de una llamada al servicio de emergencias, tras un aviso de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil por un presunto intento de suicidio.

Según las primeras averiguaciones, el hombre se habría lanzado desde el puente que conecta Paso de los Libres con Brasil, lo que activó un rápido operativo de búsqueda y rescate en la zona.

Los equipos de emergencia lograron localizarlo con vida, brindarle asistencia en el lugar y ponerlo a resguardo.

Tras ser asistido, el hombre fue derivado a un centro de salud, donde quedó bajo observación y atención profesional para evaluar su estado.

El caso generó conmoción en la zona, dado que se trata de un punto de conexión clave entre Argentina y Brasil.