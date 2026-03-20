Juan Pablo Valdés lanzó la Escuela de Gobierno 2026 para profesionalizar la función pública en Corrientes

Bajo la premisa de que "la crisis no es una justificación para una mala gestión", el Gobierno Provincial puso en marcha la Escuela de Gobierno de Corrientes. La propuesta surge como una respuesta a la necesidad de modernizar el Estado y formar cuadros técnicos capaces de administrar recursos escasos con eficiencia y cercanía a la demanda social.

El gobernador Juan Pablo Valdés enfatizó que, si bien la modernización tecnológica es un pilar de su gestión, la capacitación del recurso humano es el motor indispensable para el éxito de cualquier política pública.

"Buscamos herramientas que acorten los plazos y brinden mejores soluciones a la problemática que plantea la comunidad hoy", subrayó el mandatario.

Alianzas académicas y formación técnica

La Escuela de Gobierno no funcionará de manera aislada, sino que integrará una red de prestigio académico. El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, confirmó la firma de convenios con instituciones de primer nivel para el dictado de ocho seminarios y diversas diplomaturas durante este 2026:

Universidades Nacionales: Unne y UTN.

Instituciones Privadas: Universidad Austral y Universidad Di Tella.

Modalidad: formato híbrido (presencial y virtual) a través de una plataforma reformulada junto a la Unne.

Accesibilidad: la mayoría de las capacitaciones serán gratuitas, mientras que las de costo contarán con becas y descuentos de entre el 30% y el 50%.

El desafío de "prepararse para gobernar"

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la intervención de Andrés Rabossi, coordinador de programas de la Escuela, quien presentó una guía de casos de éxito en gestión municipal.

Rabossi planteó una autocrítica hacia la clase política: "Lamentablemente, todos se preparan para ganar una elección, pero no para gobernar. Gestionar un municipio hoy no tiene nada que ver con cómo se hacía hace 10 años".

En esa línea, el analista Alejandro Catterberg, director de Poliarquía y orador del evento, aportó una visión macro sobre los cambios sociales y económicos de Argentina.

El objetivo es que los funcionarios correntinos comprendan el contexto nacional para bajar soluciones concretas que impulsen la industrialización y el crecimiento local.

De los equipos técnicos a la comunidad

Si bien en esta primera etapa la prioridad es la formación de ministros, intendentes y personal estatal, el gobernador adelantó que la Escuela de Gobierno tendrá una fase abierta a toda la comunidad.

La intención es que cualquier ciudadano con vocación por la "cosa pública" pueda acceder a formación en planificación estratégica y gestión de equipos, consolidando así un Estado más profesional y transparente.