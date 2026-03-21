Los equipos de Avellaneda enfrentan a los cordobeses

La fecha 12 del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol tiene programado para este sábado la disputa de 5 partidos.

Independiente recibirá este sábado a Talleres de Córdoba en busca de una victoria que le permita volver a sumar de a tres.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Independiente llega a este encuentro en un flojo momento, ya que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y además viene de caer en la fecha anterior 2-1 frente a Instituto en Córdoba.

Talleres de Córdoba, por su parte, tampoco atraviesa un gran momento debido a que ganó solo uno de sus cuatro partidos.

En la última fecha, los dirigidos por Carlos Tevez igualaron sin goles ante Belgrano en el clásico cordobés.

En los últimos enfrentamientos se puede observar un claro dominio de Talleres de Córdoba, que ganó tres de los cinco cruces previos, mientras que Independiente se impuso en uno e igualaron el restante.

Por su parte, Racing visitará a Belgrano de Córdoba con el objetivo de extender su invicto y afianzarse en las primeras posiciones.

El encuentro, que está programado para las 22:15, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra con el arbitraje de Andrés Merlos.

Racing viene de conseguir un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y logró extender su invicto a siete partidos, luego del desastroso inicio que había tenido en este Torneo Apertura.

De cara a esta visita al “Pirata Cordobés”, Gustavo Costas mantiene una gran incógnita en la defensa, ya que Marcos Rojo, Marco Di Césare (que ya cumplió con la fecha de sanción) y Nazareno Colombo pelean por un mismo lugar para acompañar en la zaga central a Franco Pardo.

Belgrano, por su parte, es dirigido por Ricardo “Ruso” Zielinski y es uno de los mejores equipos en lo que va de este Torneo Apertura.

El “Pirata Cordobés” sumó 19 puntos en sus primeras 10 presentaciones y ocupa la segunda posición de la Zona B, solo por debajo del sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

La jornada sabatina dará inicio a las 15.30 con el partido Vélez - Lanús. Seguirá a las 17.45 con los encuentros Defensa y Justicia - Unión y Newell´s - Gimnasia de Mendoza.



