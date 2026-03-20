Plaza Cabral: por qué demuelen la fuente y cómo será la nueva obra municipal

La plaza Cabral, uno de los puntos neurálgicos de la capital correntina, comenzó a ser intervenida este viernes en un sector clave de su infraestructura, informó este viernes la Municipalidad.

La Secretaría de Obras Públicas puso en marcha la obra de refuncionalización de su fuente central, una estructura que presentaba un avanzado estado de deterioro y fallas técnicas que hacían inviable su reparación superficial.

Luego de una inspección exhaustiva, los técnicos municipales determinaron que la presencia de filtraciones y socavamientos comprometía la base de la fuente, generando un peligro latente para los vecinos y turistas que transitan diariamente por el paseo.

Detalles de la intervención

El proyecto no se limita a un arreglo estético, sino que contempla una recuperación integral del espacio:

Demolición: se retirará la estructura antigua debido al daño estructural irreversible.

Seguridad: se desactivaron todas las conexiones eléctricas en el área y se procedió al vallado y señalización preventiva del sector.

Plazos: el secretario de Obras Públicas, Juan Sebastián Gómez de la Fuente, confirmó que las cuadrillas trabajarán incluso durante los próximos feriados para minimizar las molestias a los comerciantes y familias de la zona.

Valor patrimonial y turístico

"El cuidado de los espacios públicos es nuestro compromiso con los vecinos; la importancia de esta obra también agrega valor turístico al patrimonio municipal", destacó Gómez de la Fuente. La intervención busca devolverle a la plaza Cabral un atractivo visual moderno y seguro, alineado con la política de jerarquización de los paseos históricos de la ciudad.

Desde la Comuna solicitaron a los ciudadanos circular con precaución por las inmediaciones de la obra y respetar el perímetro de seguridad establecido mientras duren las tareas de demolición y reconstrucción.